Vaccarezza confirma saída de liderança na Câmara

Vaccarezza confirmou sua saída nesta terça-feira, após conversa com Dilma nesta manhã. A saída dele do cargo já era dada como certa na véspera, conforme disseram fontes do governo à Reuters.

Segundo o deputado, Dilma argumentou o desejo de realizar um "rodízio" nos cargos de liderança. Vaccarezza pediu à ela que anuncie um novo nome ainda nesta terça-feira.

No Senado, Dilma já havia acertado a substituição de Romero Jucá (PMDB-RR) por Eduardo Braga (PMDB-AM), segundo informações divulgadas na véspera.

A tensão entre aliados governistas ficou explícita na semana passada, quando o Senado rejeitou a recondução de Bernardo Figueiredo à diretoria-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), numa derrota pessoal imposta à Dilma.

(Reportagem de Hugo Bachega)