Vaccarezza deixará liderança do governo na Câmara, diz fonte

A fonte, que falou sob condição de anonimato, afirmou que o argumento da presidente foi a intenção de fazer um rodízio de líderes tanto na Câmara como no Senado.

Pouco antes fontes do governo e a assessoria de imprensa do líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), confirmaram a substituição na liderança do governo na Casa com a saída de Romero Jucá (PMDB-RR) e a chegada de Eduardo Braga (PMDB-AL).

Até o momento, não havia informações sobre o substituto de Vaccarezza na liderança do governo na Câmara.

As informações sobre as trocas de lideranças nas duas Casas do Congresso vêm cinco dias após o governo sofrer uma derrota no Senado, com a rejeição à recondução de Bernardo Figueiredo à direção-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A rejeição a Figueiredo, um técnico da confiança de Dilma, aconteceu em votação secreta e com apoio de parlamentares da base governista.

(Reportagem de Ana Flor)