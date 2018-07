Vaccari tem todo direito de defesa, reage Dilma

BRASÍLIA

A ministra-chefe da Casa Civil e pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, disse ontem que o tesoureiro do partido, João Vaccari Neto, tem direito de defesa. Ao chegar no Senado para uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a ministra afirmou que não tinha como se manifestar sobre as denúncias de que Vaccari teria desviado recursos da Bancoop para campanhas eleitorais petistas enquanto presidia a entidade.

"Agora, acho que o Vaccari tem todo o direito de defesa. Nós temos tido bastante clareza em defender o direito de as pessoas se defenderem antes de serem condenadas, acusadas e de fato afastadas do que fazem", disse.

Na entrevista, Dilma descartou, porém, a possibilidade de Vaccari ser o tesoureiro da campanha presidencial petista. Ela disse que o PT deve repetir o modelo de 2006, quando tinha duas tesourarias: uma do partido e outra da campanha. "Nós tivemos nas últimas eleições uma opção de diferenciar as duas tesourarias, uma vez que a tesouraria do partido tem mais obrigações que a da campanha presidencial", afirmou. "A tendência é manter isso, a mesma coisa que ocorreu em 2006, na época da campanha do presidente Lula." A ministra não citou nomes que podem assumir o cargo de tesoureiro do partido. A uma pergunta sobre a proposta levantada por setores do PT de um "executivo" tomar conta dos recursos do partido ela respondeu que nunca "comentou" nem "cogitou" essa possibilidade.

A menos de um mês de deixar o governo para se dedicar à campanha presidencial, Dilma confirmou que receberá um salário do PT. Ela observou que sem a remuneração de ministra e sem desenvolver as atividades de economista, no período em que será candidata, vai precisar de recursos para pagar suas contas pessoais. "Não posso viver de brisa. Não sou rica, vou ter que ter um salário do PT", afirmou.

A ministra disse não estar "nem um pingo irritada" com declarações da oposição de que estaria usando o cargo para fazer campanha. Ela aproveitou para fazer uma longa defesa de projetos do governo na área social e de infraestrutura.