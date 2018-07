''Vacina contra a gripe é segura''

A vacina contra a gripe suína é segura e as mensagens eletrônicas que alardearam os riscos de contaminação por mercúrio são infundadas. As informações são da médica Isabella Ballalai, vice-presidente da Associação Brasileira de Imunizações (Sbim). Em entrevista ao Estado, ela responde a algumas dúvidas a respeito da vacina que imuniza contra o vírus H1N1.

Entrevista com a médica Isabella Ballalai

A vacina contra a gripe suína tem algum efeito colateral?

A vacina pode levar a eventos adversos leves e locais, como vermelhidão e dor no braço. A dor de cabeça tem sido uma queixa comum, mas os eventos adversos não chegam a 1% das doses aplicadas no Rio. É uma vacina segura.

Pessoas que já tiveram a gripe suína devem se vacinar?

É muito pouco provável que quem teve um quadro gripal no ano passado tenha certeza se teve ou não a gripe causada pelo influenza H1N1 pandêmico. Exceto aquelas pessoas que tenham tido o exame comprobatório, quem acha que teve a doença deve se vacinar.

A vacina contém mercúrio. Há algum risco de contaminação? Quase todas as vacinas disponíveis nos postos de saúde contêm mercúrio. A vacina DTP (contra difteria, tétano e coqueluche) contém mercúrio. Não há nada de perigoso ou preocupante. A vacina da gripe, oferecida aos nossos idosos, contém mercúrio desde sempre.

Pessoas alérgicas a mercúrio podem tomar a vacina?

É importante definir o que é alergia. Aquela vermelhidão ou coceira ao passar o produto no machucado não é contraindicação. Deve evitar a vacina quem fez choque anafilático por mercúrio, foi parar na UTI. Isso é muito raro. A mesma coisa para o ovo: só deve evitar quem teve anafilaxia por consumir ovo.

Um dos argumentos contra a vacina é que seria um produto novo, cuja segurança não teria sido suficientemente testada. Como a senhora vê essa questão? No momento do lançamento da vacina na Europa, talvez isso fosse verdade. Hoje, a gente já tem bastante resultado com a prática do Hemisfério Norte. E não há nenhum histórico, nenhum relato de evento adverso grave ou de morte pela vacina.

Quem estiver com febre ou algum outro sintoma de gripe ou resfriado pode se vacinar?

Febre é sintoma que adia vacinação.

É necessário dar intervalo entre as vacinas contra gripe suína e sazonal?

A rede privada vai oferecer a vacina combinada contra a gripe sazonal e contra o vírus H1N1, Quem tomar agora a vacina oferecida no posto de saúde e mesmo assim o médico indicar a sazonal depois, deve esperar pelo menos 30 dias entre uma vacina e a outra. Idosos que tomarem as vacinas no posto podem tomar no mesmo dia, porque o governo oferece as doses em separado. O risco é tomar duas vezes a vacina contra H1N1.