Vacina contra pólio chega a 2,7 milhões de crianças

Elvis Pereira, do estadao.com.br,

O Ministério da Saúde anunciou que 2.705.764 crianças menores de cinco anos haviam recebido até o começo deste sábado, 14, a vacina contra paralisia infantil. Ou seja, 17,05% da população nessa faixa etária no País. O número consta no balanço parcial da campanha nacional. Na avaliação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) da pasta, os dados são positivos e indicam que a meta será alcançada. A campanha recebeu investimento de R$ 11,7 milhões para a compra de 28 milhões de doses da vacina. Outros R$ 5,8 milhões foram repassados aos Estados e municípios para operacionalizar a ação. Ao todo, mais de 200 mil servidores e voluntários participam da campanha em 70 mil postos. A segunda etapa da campanha ocorrerá em 9 de agosto. Segundo o ministério, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a vacina como a única maneira de erradicar a doença em todo o mundo.