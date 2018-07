Vacina de quem vai às áreas com pólio deve estar em dia Quem vai viajar para países que registraram aumento de circulação do vírus da pólio - Afeganistão, Camarões, Guiné Equatorial, Etiópia, Israel, Nigéria, Paquistão, Somália e Síria - deve estar com a carteira de vacinação em dia, recomenda o Ministério da Saúde. Para adultos que não sabem se foram imunizados na infância contra a doença, o mais seguro é tomar uma dose da vacina quatro semanas antes de embarcar.