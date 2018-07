Vacinação contra a gripe acaba amanhã

Na primeira etapa da campanha, 14,9 milhões de pessoas foram vacinadas - cerca de 40% do total desejado pelo governo. O objetivo da vacinação é reduzir as complicações, internações e óbitos provocados por infecções da gripe. Neste ano, serão distribuídas 43 milhões de doses, que protegerão contra os três subtipos do vírus que mais circularam no último inverno: influenza B, A/H1N1 e A/H3N2.

No Estado de São Paulo, 13 pessoas morreram em decorrência da gripe A, conhecida como gripe suína, desde o início de abril. A morte mais recente foi confirmada nesta quarta-feira, 8, em Sorocaba. A mulher, de 52 anos, fazia parte do grupo de risco: era diabética e tinha doença cardiovascular. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.