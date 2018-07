Vacinação contra a gripe termina nesta quarta em SP A campanha de vacinação contra a gripe termina nesta quarta-feira, 29, em todo o Estado de São Paulo. Prevista oficialmente para terminar no final de abril, a campanha foi prorrogada mais de uma vez. São Paulo registrou 90% de todos os óbitos no País em decorrência de complicações da gripe A H1N1 neste ano. Foram 55 mortes confirmadas no Estado, 21 delas na capital paulista.