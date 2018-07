Vacinação contra a gripe vai até o dia 10

Segundo o ministério, até esta quarta-feira, 24, foram imunizadas 14,9 milhões de pessoas (cerca de 40% do público-alvo), enquanto a previsão era vacinar 31,3 milhões de pessoas nessas condições e 39,2 milhões ao todo. O objetivo da vacinação é tentar reduzir as complicações, internações e óbitos provocados por infecções da gripe. Neste ano, serão distribuídas 43 milhões de doses, que protegerão contra os três subtipos do vírus que mais circularam no último inverno: influenza B, A/H1N1 e A/H3N2.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.