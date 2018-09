Vacinação contra Gripe A atinge 88% do público alvo O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, divulgou hoje os números de vacinação contra a gripe A (H1N1) no Brasil. Desde o início da campanha até as 18h de ontem, foram vacinadas 81 milhões de pessoas, o que corresponde a 88% do público alvo da campanha de 92 milhões de brasileiros.