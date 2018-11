Vacinação contra gripe atinge 60% do público-alvo O Ministério da Saúde divulgou no final da tarde um balanço preliminar com o número de pessoas imunizadas pela Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Cerca de 18 milhões foram vacinados no Brasil. O número representa 60,24% do público-alvo, que é de aproximadamente 30 milhões de pessoas. A meta era vacinar 24 milhões de pessoas (80%).