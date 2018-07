Vacinação contra gripe começa no dia 5 A campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 5 em todo o País. Idosos, crianças entre 6 meses e 2 anos, trabalhadores, gestantes e indígenas terão até 25 de maio para ir a um dos 65 mil postos e receber o imunizante. Neste ano, pela primeira vez, a população prisional também será vacinada. A meta é imunizar pelo menos 80% do público-alvo, equivalente a 30,1 milhões de pessoas.