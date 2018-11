Vacinação contra gripe suína é prorrogada

O Ministério da Saúde prorrogou mais uma vez a campanha de vacinação contra a gripe suína. Diante da baixa adesão registrada até agora, gestantes, doentes crônicos, jovens de 20 a 29 anos e crianças de 6 a 23 meses poderão se vacinar até o dia 7 de maio. A decisão já vinha sendo avaliada há duas semanas, conforme adiantou o "Estado".

Até a manhã de ontem, o ministério contabilizava 36,9 milhões de doses aplicadas, o que representa 60% do público-alvo esperado até o dia 7 de maio. A menor cobertura registrada até agora foi entre pessoas de 20 a 29 anos: 57% da população-alvo foi imunizada. O índice de vacinação entre gestantes foi de 59% e entre doentes crônicos, de 58%.

Os números incluem o esforço feito no sábado, o segundo dia D realizado pelo ministério. Além dos dois dias extras de vacinação, o governo montou um forte aparato de comunicação para garantir a adesão. Até agora foram gastos R$ 21,4 milhões com propaganda com esclarecimentos sobre a campanha.

Também foram enviados 75,8 mil e-mails para interessados em receber informações sobre o calendário da vacinação e 80 milhões de torpedos para clientes de operadoras. Segundo o ministério, os avisos por celular foram feitos em parceria com as empresas, sem custo para o ministério.

Toda estrutura tem como finalidade garantir uma adesão de pelo menos 80% do público-alvo e, assim, evitar que se repita o fenômeno registrado na Europa, onde houve baixo comparecimento aos postos e sobra de doses.

Etapa. A nova etapa da vacinação começou no sábado, com a imunização de pessoas com mais de 60 anos. Nas Regiões Norte e Sul, população dessa faixa etária pode se vacinar simultaneamente contra a gripe suína e a comum. Nas Região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, a vacinação contra gripe comum será feita a partir de 8 de maio. Para adultos de 30 a 39 anos, a imunização será de 10 a 21 de maio.