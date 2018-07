Vacinação contra gripe tem Dia Nacional de Mobilização

Este ano, a campanha vai imunizar também contra a influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. Isso porque, de acordo com o ministério, a vacina tem como base os três vírus do tipo Influenza que mais circularam no hemisfério sul no ano anterior.

Segundo informações da Agência Brasil, idosos com idade superior a 60 anos, indígenas, gestantes, crianças entre seis meses e dois anos e profissionais de saúde, considerados grupos de maior risco de complicações, deverão receber a dose. A vacinação contra a gripe é feita em uma única dose para todos os grupos, com exceção das crianças. Menores de dois anos vão receber duas doses, aplicadas em um intervalo de 30 dias.

O Ministério da Saúde orienta a não receber a vacina quem tem alergia a ovo. Além disso, pessoas com deficiência na produção de anticorpos, por problemas genéticos, imunodeficiência ou terapia imunossupressora, devem consultar um médico antes de tomar a dose.