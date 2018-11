Começou ontem em 200 postos de São Paulo a quarta etapa de vacinação contra a gripe suína, com foco nos idosos com doenças crônicas. Para alcançar os jovens entre 20 e 29 anos, a prefeitura anunciou que as AMAs ficarão abertas durante a semana até as 21h. Hoje, das 8h às 20h, estão abertos o Terminal Rodoviário Tietê, o Terminal Rodoviário Barra Funda e o Instituto Pasteur.