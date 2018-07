Vacinação contra pólio é prorrogada até quinta-feira em SP

A Secretária de Estado da Saúde de São Paulo prorrogou a Campanha da Vacinação contra a Poliomielite (paralisia infantil) nos 645 municípios paulistas até a próxima quinta-feira, 19. Para receber a vacina a criança deve ser levada a qualquer posto de saúde. No último sábado, 14, dia oficial da mobilização da campanha, foram vacinadas 2,73 milhões (88,34%) de crianças menores de cinco anos. No entanto, a meta da secretaria é imunizar 2,9 milhões de crianças. Veja também: Lista de postos da Grande São Paulo "Pedimos aos pais levem os menores de cinco anos ao posto de saúde e protejam, com apenas duas gotinhas, os pequenos da paralisia infantil", disse o secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata. O último registro de paralisia no País foi em 1989. O Brasil possui certificado de erradicação da doença, concedido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), desde 1994.