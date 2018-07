Vacinação contra pólio é prorrogada até sexta em SP A campanha de vacinação na capital paulista contra a poliomielite foi prorrogada até a próxima sexta-feira. Com o novo prazo, a Secretaria Municipal da Saúde espera atingir a meta de imunizar 95% das crianças com até 5 anos que vivem na cidade. No sábado, cerca de 700 mil crianças nessa faixa etária receberam as doses, o equivalente a 81,45%. A vacina é oferecida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda e no Instituto Pasteur, na Avenida Paulista, das 8 às 17 horas. Informações sobre endereços dos postos podem ser obtidas na Central 156. Nos demais municípios paulistas, a campanha segue até quinta, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. A segunda fase de vacinação contra a pólio ocorrerá em 9 de agosto. A doença não é registrada no Estado há 20 anos.