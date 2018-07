Vacinação contra pólio em SP terá 2ª etapa no sábado

Está marcada pela este sábado, 9, a segunda fase da campanha de vacinação contra poliomielite em São Paulo. A Secretaria de Estado Saúde espera imunizar 2,9 milhões de crianças com até 5 anos, o equivalente a 95% da população do Estado nessa faixa etária. As doses estarão disponíveis em 15 mil postos fixos espalhados pelas cidades paulistas das 8 às 17 horas. Cerca de 57 mil profissionais da saúde participarão da campanha. Veja também: Brasil terá maior campanha de vacinação do mundo Há 20 anos nenhum caso de paralisia infantil é registrado no Estado. Causada pelo poliovírus selvagem, a doença caracteriza-se por febre, mal-estar, cefaléia e pode provocar paralisia. Segundo a secretaria, a vacina é segura e os efeitos colaterais são extremamente raros. "Apenas essas duas gotinhas garantem proteção contra a poliomielite", explicou, em nota, o secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata.