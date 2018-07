Vacinação contra pólio tem melhor resultado em 4 anos

A primeira etapa da vacinação contra a poliomielite, no dia 14 de junho, imunizou 15.417.110 de crianças de zero a 5 anos de idade no país, 97,32% da população nessa faixa etária (15.840.966). Esse foi o melhor resultado dos últimos quatro anos. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. O resultado da segunda etapa, realizada no dia 9 de agosto só será conhecido na primeira semana de outubro. O ministério também informou que, na primeira semana de vacinação contra a rubéola foram imunizados 23.231.733, o que representa 33,1% do total de 70 milhões a serem vacinados. Segundo o ministério o número está acima da meta de 30% definida para a primeira semana. As informações são da Agência Brasil.