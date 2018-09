Vacinação contra sarampo atinge meta no País; campanha termina nesta sexta

A campanha de vacinação contra o sarampo termina nesta sexta, 30, mas, segundo o Ministério da Saúde, a meta de vacinar 95% do público-alvo já foi atingida. Foram vacinadas no Brasil, até o momento, 16,5 milhões de crianças com entre um e sete anos, equivalente a 96,9% do total.

Em Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo 100% das crianças foram vacinadas, de acordo com os dados do ministério. Na Região Norte, apenas o Estado de Tocantins superou a meta, e os Estados do Maranhão e Mato Grosso também registram coberturas inferiores a 95%. O Ministério da Saúde recomenda aos municípios que não atingiram a meta dêem prosseguimento à vacinação.

Até julho de 2011, os Estados e os municípios notificaram a ocorrência de 18 casos de sarampo no Brasil, relacionados à importação do vírus de genótipo D-4, que circula na Europa. Os casos foram nos Estados do Rio Grande do Sul (7), Rio de Janeiro (4), São Paulo (3), Bahia (1), Mato Grosso do Sul (1), Piauí (1) e no Distrito Federal (1).

O sarampo é uma doença altamente contagiosa. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca, manchas avermelhadas, coriza e conjuntivite. A transmissão ocorre por meio de secreções expelidas pelo doente ao tossir, falar ou respirar.