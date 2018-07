Vacinação de gestantes contra gripe começa na segunda Começa depois de amanhã a segunda etapa da vacinação contra a gripe suína, voltada para a imunização de gestantes, crianças entre 6 e 23 meses e portadores de doenças crônicas com menos de 60 anos. As gestantes poderão ser vacinadas até o dia 21 de maio. Já a vacinação para crianças e portadores de doenças crônicas terminará em 2 de abril. Para as crianças, a vacina foi dividida em duas doses - a segunda será aplicada 30 dias após a primeira.