Vacinação de gestantes contra gripe suína é prorrogada

Para ser vacinado, é preciso ir aos postos de vacinação levando documento de identidade com foto. Não é necessário apresentar atestado médico comprovando gravidez ou doença crônica. Os estados, em parceria com os municípios, são responsáveis por definir e divulgar os locais e horários de vacinação.

Todas as grávidas, independentemente do período de gestação, devem se vacinar. As mulheres que engravidarem após o fim dessa etapa poderão se imunizar nas fases seguintes. Os doentes crônicos com menos de 60 anos devem procurar os postos de vacinação portando documento de identidade com foto e a carteira de vacinação do adulto, se possuírem.

Os idosos com doenças crônicas acima de 60 anos devem aguardar a próxima etapa (exclusivamente voltada para vacinação), entre os dias 24 de abril e 7 de maio, que ocorre simultaneamente com a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso contra gripe comum. Nesse período, todos os idosos serão imunizados contra a gripe comum, como acontece todos os anos. Se tiverem doenças crônicas, serão vacinados também contra a gripe pandêmica. Assim, o idoso só precisará ir ao local de vacinação uma única vez.