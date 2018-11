Vacinação de jovens contra gripe começa

O Ministério da Saúde espera imunizar 80% do público-alvo, formado por 35,1 milhões de pessoas. A faixa etária entre 20 e 29 anos foi a que teve o maior número proporcional de complicações por causa do vírus H1N1 no ano passado - 24% do total de 44.544 casos registrados no País. O grupo também concentrou 20% das mortes no período.

Segundo o ministério, a intenção da campanha não é acabar com a transmissão do vírus, que está disseminado globalmente desde 2009, mas sim evitar as mortes provocadas pela doença.

No posto. Para receber a vacina basta procurar um posto de saúde levando documento de identidade com foto. Os doente crônicos não precisam apresentar atestado médico comprovando a doença. As crianças devem ir acompanhadas dos pais ou responsáveis e levar a carteira de vacinação.

Na quarta fase da campanha, entre 24 de abril e 7 de maio, serão vacinadas pessoas a partir dos 60 anos com doenças crônicas. De 10 a 21 de maio, a imunização será destinada aos adultos com idades entre 30 e 39 anos.