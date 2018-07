Vacinação deverá ser prorrogada

RIO

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, reconheceu ontem a eventual necessidade de prorrogar o prazo de vacinação contra a gripe H1N1 em alguns Estados para que a meta de imunizar pelo menos 80% do público-alvo seja atingida.

No caso do Rio, onde foi registrada a cobertura mais baixa entre as pessoas de 20 a 29 anos, já está decidido que haverá prorrogação. Até ontem, apenas dez Estados tinham atingido a meta oficial, na média dos grupos escolhidos como prioritários.

Temporão mostrou preocupação principalmente em relação às gestantes. Segundo o ministro, "aparentemente ainda existe certa resistência" entre elas. Até agora foram vacinadas 1,9 milhão de mulheres grávidas no País, o que representa cobertura de 63% do grupo.

"Grande parte das mortes por essa nova gripe ocorreu entre mulheres grávidas. É importante que as mulheres saibam que essa vacina não traz nenhum risco para elas nem para a saúde do bebê. Essa é a única maneira de se proteger contra a doença", ressaltou Temporão.

O ministro atribuiu o baixo nível de imunização no grupo a "ruídos e lendas urbanas". "Teve muita coisa circulando na internet dizendo que a vacina fazia mal. Nada disso é verdade."

As grávidas devem, em qualquer fase da gestação, procurar um dos 36 mil postos e centros de saúde do País. Oficialmente, o prazo de vacinação para elas termina no dia 21. A marca de 80% das gestantes imunizadas foi atingida apenas em Goiás, Maranhão e Santa Catarina.

Além das grávidas, a defasagem está concentrada nos jovens de 20 a 29 anos, cujo prazo termina hoje. Nesse grupo, foram vacinados 24,5 milhões, ou 69%. Já entre os trabalhadores de saúde e crianças de 6 meses a 2 anos, a cobertura chegou a 100%. Oficialmente, a meta também foi alcançada entre os doentes crônicos de todas as faixas etárias: 82%.

Na segunda-feira começa a vacinação do grupo de 30 a 39 anos, última etapa, que vai até o dia 21. Até ontem, 47,5 milhões de pessoas tinham sido vacinadas no País contra a gripe H1N1. A previsão oficial é chegar a 91 milhões com a imunização de 80% do público-alvo. Temporão disse que uma eventual prorrogação dependerá do resultado de novo balanço nos Estados. A exceção é o Rio: "Tivemos, infelizmente, a tragédia das chuvas, e duas semanas com feriados prolongados. Isso evidentemente comprometeu", disse.

Gripe Sazonal. Paralelamente à imunização contra a H1N1, começa hoje e vai até o dia 21 a campanha de vacinação do idoso contra a gripe comum no Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste - nas Regiões Norte e Sul, já havia começado em 24 de abril. Idosos com doenças crônicas também devem ser imunizados contra a gripe H1N1 - nesse caso, o prazo termina hoje. Ou seja: receberão uma dose contra a gripe comum e outra contra a H1N1.