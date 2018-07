Vacinação em metrô é questionada

A entidade se reúne hoje com a Secretaria Estadual da Saúde para discutir as condições de trabalho dos enfermeiros da linha de frente da imunização. "Os trabalhadores estão sobrecarregados, trabalhando além do horário, sem hora extra e em locais inadequados." Ana explica que as vacinas têm de ser armazenadas na temperatura certa e há um período máximo em que o frasco pode ficar aberto. "Fica mais difícil administrar esses detalhes nessas condições." / K.T.