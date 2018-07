Vacinação em SP é prorrogada até sexta A Secretaria de Estado da Saúde anunciou a prorrogação da campanha de vacinação contra poliomielite até sexta-feira. No sábado passado, foram vacinados 2,5 milhões de crianças menores de 5 anos. Todas as regiões do Estado ficaram com cobertura acima de 80% . A meta é vacinar 2,9 milhões de crianças, 95% do total.