Vacinação para adultos começa amanhã Começa amanhã a última etapa da campanha de vacinação contra a gripe suína, destinada a adultos de 30 a 39 anos. Essa fase segue até o dia 21. Até ontem, 47,5 milhões de pessoas tinham sido vacinadas no País contra a gripe suína. A previsão oficial é chegar a 91 milhões, com a imunização de 80% do público-alvo.