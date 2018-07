Vacinação reduz casos graves de gripe suína no País O Ministério da Saúde informou ontem que a vacinação de 88 milhões de pessoas contra o vírus da Influenza A (H1N1), conhecida como gripe suína, teve reflexo direto na redução de casos graves e mortes. De acordo com a pasta, uma análise preliminar dos números parciais da gripe suína no Brasil mostrou que o número de casos graves de hospitalizações e de mortes vem caindo continuamente desde o início de março, em todas as regiões. Entre 21 e 27 de fevereiro, houve 11 mortes pela doença. Na semana entre 4 e 17 de julho, nenhuma morte foi registrada.