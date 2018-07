Vaga custava até R$ 80 mil

Existiam dois tipos de esquema. No primeiro, um membro da quadrilha bem preparado, especialista em provas de vestibular, entrava na prova, fazia o exame e saía para passar as respostas para os candidatos que queriam fraudar o vestibular. Elas eram enviadas via SMS, ponto eletrônico, bluetooth ou radiofrequência.

No segundo esquema, o candidato nem sequer aparecia no local da prova -um membro da quadrilha era quem fazia o exame em seu lugar, com um documento falsificado.