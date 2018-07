Vaga de improviso

Contratada por três meses na Band para cobrir as férias do CQC, a trupe do É Tudo Improviso ganhará crachá de funcionário fixo na emissora. Martelo batido na semana passada na rede: o programa segue na programação, mesmo depois da volta dos titulares do espaço.

Uma das ideias da Band é manter o novo humorístico como semanal, à noite, mas reduzir seu tempo no ar. Atualmente, o É Tudo Improviso tem cerca de 1 hora de duração.

A curva crescente de audiência do programa e a boa aceitação junto ao mercado anunciante foram fatores determinantes nessa decisão na emissora.

É Tudo Improviso estreou na Band no dia 11 de janeiro, com média de 3 pontos de audiência. Algumas edições depois, a atração chegou à casa dos 4,4 pontos de ibope, média habitual dos donos da vaga às segundas-feiras à noite, o CQC.

A Band deve decidir até 15 de março - quando o CQC volta de férias - o novo horário e dia de exibição do outro humorístico.

O programa também ganhará novos quadros, mas seguirá apostando em um trunfo que deu certo: levar convidados especiais para participar das provas de humor.