Vaga em SP é disputada por carro, moto, bike Enquanto se discute o incentivo à adoção de bicicletas, a acessibilidade da cidade e a saturação do trânsito, os paulistanos disputam no dia a dia os espaços nas ruas da capital. Carros, táxis, bicicletas e motocicletas querem, cada um, garantir seu lugar nas vias e nas vagas de estacionamento. Na Rua Eça de Queirós, no bairro de Vila Mariana, zona sul, por exemplo, em menos de 50 metros é possível encontrar ponto de táxi, vagas de idosos, espaço reservado para motocicletas e uma das estações do projeto Bike Sampa. "É muito cruel para a gente. Deveriam ter colocado uma coisa só por esquina. O que fizeram aqui foi para acabar com a rua", diz o taxista Josafá da Silva, de 45 anos, que usa o ponto no local.