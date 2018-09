Vagão descarrila e causa vazamento de gasolina em SP Dois vagões descarrilaram ontem, em Bauru (SP), e provocaram o vazamento de 2 mil litros de gasolina no pátio ferroviário de Triagem Paulista, no Jardim Guadalajara. Não houve feridos. Técnicos ambientais da empresa ferroviária América Latina Logística (ALL) e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) vão avaliar se há necessidade de raspagem do solo no ponto do vazamento para evitar danos ambientais.