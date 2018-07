Vagas de transferência para USP são 792 A Universidade de São Paulo (USP) recebe inscrições, entre 28 de junho e 5 de julho, para o Exame de Transferência 2011, aberto a estudantes de cursos superiores do Brasil e do exterior, exceto para graduandos de cursos sequenciais. Alunos com matrícula trancada poderão participar do processo, mas, se aprovados, deverão estar matriculados no primeiro semestre de 2011 para que a transferência se efetive. O processo vai preencher 792 vagas: 133 na área de Biológicas, 428 na de Exatas e 231 na de Humanidades.