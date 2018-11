Vagas em hotéis crescem até 66% no litoral de SP

São Sebastião, no litoral norte, registrou o maior aumento porcentual de leitos no período. Passou de 7.150, em 2007, para os atuais 11 mil - acréscimo de 66%. Em números absolutos, porém, Ubatuba, na divisa com o Rio, é a recordista, com 15 mil vagas na rede hoteleira. O aluguel de casas de veraneio não foi considerado no levantamento feito pelo Estado. De acordo com estimativas das prefeituras do litoral, a expansão ainda não terminou. Na Baixada Santista, por exemplo, o mercado do Guarujá é um dos mais aquecidos. A expectativa é de que, no próximo ano, o setor cresça mais 10% com a inauguração de hotéis e pousadas.

Na Praia da Enseada, um hotel com 79 apartamentos deve ser inaugurado no primeiro semestre. Com vista para o mar, promete acirrar ainda mais a disputa por turistas. Só nos últimos dez anos, outros quatro foram abertos em ruas vizinhas. E, mesmo com diárias médias de R$ 200, estão todos lotados para férias.

A alta procura, durante todo o ano, é a principal atração para quem sonha em abrir um empreendimento. "A temporada está começando mais cedo. No início de dezembro, a ocupação já chega a 80%. E no réveillon beira os 100%. Tem gente que está vindo de fora para investir aqui", diz a empresária Maria Laudenir Oliveira, que preside o Guarujá Convention & Visitors Bureau. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.