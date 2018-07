Vagas extras se esgotam no Consulado dos EUA em SP As quatro mil vagas extras para entrevista de visto disponibilizadas pelo Consulado dos Estados Unidos em São Paulo nesta semana se esgotaram rapidamente. Na segunda-feira, 13, um lote de agendamento foi disponibilizado para ser feito no próximo dia 18 de junho, sábado. Esse lote acabou rapidamente, de acordo com a assessoria da representação diplomática, sem precisar em quanto tempo.