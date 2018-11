Vagas na Unesp ainda estão disponíveis A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu inscrições para preencher vagas remanescentes do vestibular, mediante reopção de curso. Poderão se inscrever, até sexta-feira, no site vunesp.com.br, candidatos classificados que não foram convocados para matrícula. Os cursos são Biblioteconomia (4 vagas em Marília), Ciências Sociais (3 em Marília), Engenharia de Produção Mecânica (2 em Guaratinguetá), História (3 em Assis), Letras (12 em Assis), Matemática (13 em Presidente Prudente) e Pedagogia (5 em Marília). A classificação será divulgada no dia 12.