Vagas nas federais terão lista de espera

ESPECIAL PARA O ESTADO

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) das instituições federais terá uma lista de espera após a terceira etapa de inscrições. Segundo a nova regra, publicada anteontem no Diário Oficial da União, o candidato que não for aprovado na terceira e última fase do processo seletivo terá de confirmar o interesse pela vaga no curso no qual disputava vaga. O prazo para manifestar o interesse vai de 9 a 12 de março - durante o período da confirmação de matrícula dos convocados na terceira etapa.

Ao fim das matrículas, a universidade ou instituto federal que ainda tiver vagas não preenchidas poderá fazer chamadas posteriores com base na lista, utilizando a classificação dos estudantes que manifestaram interesse. Outra novidade é que o sistema permitirá o cancelamento da inscrição. Nas etapas anteriores, os candidatos que se cadastraram apenas como teste em determinado curso não podiam voltar atrás.

As alterações têm o objetivo de evitar a sobra de vagas. O governo esperava que o sistema oferecesse já na segunda etapa apenas vagas residuais. No entanto, após a primeira rodada, restaram mais de 60%.

Hoje é o último dia para a confirmação da matrícula dos aprovados na segunda etapa do Sisu, que ofereceu 29.240 vagas remanescentes - para as quais, teve 550.972 inscritos.

Nessa etapa, mais uma vez o bacharelado de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do ABC teve o maior número de inscritos, com 11.919 estudantes disputando uma das 671 vagas restantes. Em segundo lugar ficou Administração da Federal Rural do Rio de Janeiro, com 7.149 candidatos.

A vaga só será devidamente ocupada após a confirmação da matrícula. As que permanecerem ociosas serão oferecidas novamente na terceira rodada.

A partir da próxima segunda-feira, os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão se inscrever na última etapa. O prazo vai até o dia 3, e o resultado será divulgado no dia 5.

Os estudantes que não conseguirem vaga nem na lista de espera poderão ter outras chance neste ano. O Ministério da Educação (MEC) tem a intenção de abrir uma nova etapa de seleção para as vagas ofertadas no meio do ano e também para preencher as que, eventualmente, ficarem ociosas por causa de desistências.

PROCESSO

Na primeira etapa do Sisu, 793.910 candidatos se inscreveram para 47,9 mil vagas em 51 instituições federais. O sistema criado para a seleção em universidades federais usando a nota do Enem estreou com congestionamentos, dificuldades de acesso e mensagens de erro.

O MEC recebeu nos primeiros dias de inscrição cerca de 18 mil telefonemas com dúvidas e reclamações.

Mesmo após a normalização do sistema, muitos estudantes se queixaram de todo processo. Em geral, a reclamação é que o processo para a inscrição é confuso.

A consulta a novas vagas e a manifestação do interesse pela lista de espera devem ser feitas pelo site www.mec.gov.br/sisu.

CALENDÁRIO

Segunda etapa: Hoje é o último dia para que os aprovados confirmem a matrícula nas instituições federais. As vagas não ocupadas serão oferecidas na última fase

Terceira etapa: A inscrição para as vagas remanescentes ocorre entre os dias 1.º e 3 de março, no site do Sisu. O resultado dessa fase sai no dia 5. A matrícula dos aprovados deverá ser feita entre os dias 9 e 12 de março

Lista de espera: Os estudantes que não foram convocados podem manifestar interesse para integrar a lista de espera do curso para o qual se inscreveu. O interesse pela vaga deve ser manifestado também por meio do site