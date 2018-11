Vagas para curso de manejo são limitadas O nível 2 do curso de especialização em Manejo de Animais de Elite, promovido pela Universidade do Boi e da Carne, será realizado nos dias 16 e 17 de setembro, antecedendo a Expoinel 2008. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de setembro. O tema será a apresentação e comercialização de animais e serão abordados assuntos como noções de marketing e interpretações de genealogias.