Vai a 113 total de vítimas da chuva no RJ O Corpo de Bombeiros do Rio informou que subiu para 113 o número de mortes em consequência do temporal que atingiu o Estado do Rio de Janeiro nos últimos dias. No balanço concluído às 14h, foram registradas 54 vítimas em Niterói, 43 no Rio, 12 em São Gonçalo, 1 em Magé, 1 em Nilópolis, 1 em Petrópolis e 1 em Paulo de Frontin.