Vai a 12 total de mortes provocadas pelas chuvas no MA As equipes do Corpo de Bombeiros do Maranhão encontraram na tarde de ontem o corpo de mais um homem, na cidade de Bacabal. Com o resgate de mais esta pessoa, sobe para 12 o número de mortes provocadas pelas chuvas, segundo a Defesa Civil Estadual. Os bombeiros continuam hoje os trabalhos de buscas a uma pessoa que está desaparecida desde terça-feira, também na cidade de Bacabal. Ontem, os bombeiros resgataram o corpo de Oséias Vieira Passos, que estava desaparecido desde a manhã do último dia 18.