Vai a 14 o total de feridos em acidente na Anhanguera Subiu para 14 o número de pessoas que ficaram levemente feridas após um ônibus tombar na Rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 319, na região de Ribeirão Preto, no interior paulista. Segundo a concessionária ViaNorte, responsável pelo trecho, o veículo havia saído de Nuporanga com destino a Rincão, pequenos municípios próximos a Ribeirão Preto.