Vai a 14 total de cidades de SC em emergência

Boletim divulgado hoje pela Defesa Civil mostra que Criciúma é o município com maior número de moradores afetados pelo mau tempo (101 mil), seguido por Tubarão (40 mil) e Içara (38.558). No total, mais de 264 mil pessoas foram prejudicadas pelas chuvas, sendo que 4.148 tiveram de deixar suas casas.

O órgão informou que a BR-101 foi totalmente liberada para o tráfego de carros no quilômetro 411, na localidade de Ponte da Barranca, em Araranguá, às 12h30, após vistoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A via foi bloqueada ontem porque havia água na pista em razão da elevação do nível do Rio Araranguá. O rio estava 3,18 metros acima do normal, impedindo a passagem de veículos e, hoje, o nível chegou a 2,65 metros acima do normal.