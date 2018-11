Vai a 16 total de presos no Rio em ação contra milícia Cerca de 16 pessoas já foram presas hoje durante a Operação Leviatã 2, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, deflagrada contra um grupo de milicianos. Entre os presos estão os advogados Marcelo Bianchini Penna e Carlos Alberto Costa de Oliveira e dois policiais militares. De acordo com a Polícia Civil, o segundo homem da quadrilha, Marcos Silva da Rocha, o Bicudo, que havia substituído o chefe Fabrício Fernandes Mirra, o Mirra, preso anteriormente, foi encontrado em casa com uma escopeta.