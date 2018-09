Vai a 2 total de mortos em série de acidentes na Dutra Subiu para dois o total de mortes causadas pela série de 14 acidentes na Rodovia Presidente Dutra, na região de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 30 pessoas ficaram feridas no acidente - 26 com ferimentos leves e quatro em estado grave de saúde. As vítimas foram encaminhadas para hospitais das regiões de Pindamonhangaba e de Taubaté. Os acidentes foram causados pela forte neblina que cobria a região.