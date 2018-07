Vai a 21 total de casos suspeitos de gripe suína no País

Já foram confirmados 20 casos da doença no País. São Paulo responde pelo maior número: oito. Os Estados do Rio de Janeiro e de Santa Catarina apresentam cinco e quatro casos, respectivamente. Os demais ocorreram em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Tocantins. Apesar de seis pessoas terem sido contagiadas dentro do País após manterem contato com doentes infectados no exterior, o Ministério da Saúde considera a transmissão no Brasil limitada.