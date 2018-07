Vai a 22 número de mortes causadas pela chuva em MG

Mais três pessoas morreram em Minas Gerais, em decorrência das chuvas, segundo a Defesa Civil. Entre o fim da noite de ontem e esta madrugada, foram encontrados na região do bairro Barreiros, em Belo Horizonte, os corpos de Maria das Graças Santos Ribeiro, de Ronaldo Emílio Vieira, ambos de 51 anos, e de Bianca Gabriela Antunes, de 3 anos. De acordo com a Defesa, Bianca e Vieira foram arrastados pela água. Maria das Graça estava em um carro, que foi levado pela enxurrada. Com esses casos, subiu para 22 o total de mortes provocadas pelas chuvas no Estado, desde 17 de setembro do ano passado.