Vai a 23 número de cidades afetadas por chuvas em SC

A Defesa Civil estima que o número de casas danificadas ultrapasse 1,5 mil e o número de pessoas diretamente afetadas chegue a 20 mil. As cidades de Antônio Carlos e Chapecó já encaminharam o decreto de situação de emergência. De acordo com dados oficiais, conforme relatórios das prefeituras, já chega a 1.303 o número de edificações danificadas em todo o Estado. Há 221 pessoas desalojadas e 14 desabrigadas.

Os municípios mais afetados são: Abon Batista, Angelina, Antônio Carlos, Araranguá, Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Biguaçú, Concórdia, Calmon, Chapecó, Dona Emma, Governador Celso Ramos, Içara, Ilhota, Imbituba, Passo de Torres, Rio do Sul, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio.

Deslizamentos

O temporal neste fim de semana também provocou deslizamentos de terra em vários trechos de rodovias federais do Estado catarinense, prejudicando hoje o fluxo de veículos. A queda de barreira interrompeu o tráfego, que ficou em meia pista na Rodovia BR-282, na altura do quilômetro 418, em Vargem Bonita, e na região de Catanduvas, no quilômetro 412. Já na Rodovia BR-153, o deslizamento de terra atingiu o acostamento na altura do quilômetro 67.

A terra já está sendo retirada na altura do quilômetro 226 da Rodovia BR-280, em Canoinhas, e no quilômetro 4 da Rodovia BR-116, em Mafra. Na mesma rodovia, uma lâmina de água prejudica o fluxo de veículos na altura do quilômetro 7,5. As informações são da Polícia Rodoviária Federal.