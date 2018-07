Vai a 23 número de mortos por causa das chuvas em MG

A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou neste domingo, 4, mais uma vítima fatal das fortes chuvas que atingem o Estado desde dezembro. O corpo de Maria do Rosário Ferreira, de 41 anos, foi encontrado dia 2, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela havia desaparecido em meio a uma enxurrada no dia 31. Com esse caso, o número de mortes em decorrência das chuvas no Estado desde setembro sobe para 23 - 19 delas foram registradas em dezembro. Veja também: Todas as notícias sobre vítimas das chuvas Nos últimos quatro meses 295 pessoas ficaram feridas, 5.995 foram desabrigadas e 56.668 desalojadas em Minas Gerais. A situação pode se agravar, pois a previsão é de chuva forte neste domingo no Triângulo Mineiro, oeste, Zona da Mata, leste e centro do Estado. A força das águas nos últimos meses destruiu 289 casas e 32 pontes. E as tempestades danificaram 20,7 mil casas e 23 pontes. As chuvas provocaram estragos em 96 municípios, dos quais 56 decretaram estado de emergência.