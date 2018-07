Vai a 27 total de presos em operação da PF no RS Aumentou para 27 o número de presos na região metropolitana de Porto Alegre na Operação Patrimônio, ação da Polícia Federal com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul que tem objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em roubo e clonagem de veículos. A equipe da operação, formada por 326 policiais federais e 60 policiais militares, segue fazendo buscas para cumprir mais 47 mandados de prisão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina durante o dia. Segundo a Polícia Federal, os integrantes da organização criminosa serão indiciados por roubo, formação de quadrilha, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documento público e estelionato.