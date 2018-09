Vai a 28 número de mortes por chuvas em SC Outros quatro corpos foram encontrados na manhã de hoje entre os deslizamentos de terra em Santa Catarina, segundo a Defesa Civil do Estado. Dois corpos foram encontrados em Jaraguá do Sul, que já acumula sete mortes, e um casal em Rancho Queimado. No total, já são 28 mortes causadas pelas chuvas. Mais de 18.300 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no estado e quatro municípios - Rio dos Cedros, Pomerode, Itapoá e Benedito Novo -, continuam isolados. O nível do Rio Itajaí-açu baixou para a marca de 10,86 metros na manhã de hoje, no centro de Blumenau, segundo boletim da Defesa Civil. A marca era de 11,52 metros na madrugada, o que causou inundação em 250 ruas da cidade. Os secretários Nacional e Estadual de Defesa Civil e o governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira, vão se reunir na manhã de hoje para definir as medidas a serem adotadas nas regiões afetadas.